Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за удар локтем защитника «Борнмута»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович дисквалифицирован на три матча за эпизод, в котором он ударил локтем по лицу защитника «Борнмута» Тайрона Мингса в первом тайме встречи между командами в 27-м туре английской Премьер-лиги (1:1), информирует пресс-служба FA.
Незадолго до этого эпизода Мингс наступил бутсой на голову Ибрагимовичу, когда швед оказался на газоне.
Ибрагимович пропустит матч Кубка Англии с «Челси» и встречи Премьер-лиги против «Мидлсбро» и «Вест Бромвич Альбион». На матч с «Ростовом» в Лиге Европы наказание не распространяется.
Видео этих эпизодов можно посмотреть в «Твиттере».