Гришин: «Бенфика» отбирает игроков по всему миру, а ЦСКА — только по району Фили

Главный тренер молодёжной команды ЦСКА Александр Гришин после поражения от «Бенфики» (0:2) в 1/4 финала Юношеской лиги УЕФА отметил, что у клубов разные селекционные возможности.
«Бенфика» отбирает игроков по всему миру, а мы только по району Фили. Из района ты можешь вытащить одного человека, а из мира можно собрать целую команду. Мы знали, что в этом наша слабость. Мы и в группе не самые техничные были, но это не проблема школы. Это проблема селекции. Мы играем только ребятами из школы и не можем пригласить игрока с иностранным паспортом. Такие команды, как «Монако», «Байер» и «Тоттенхэм», ведут селекцию с 12 лет по всему миру, а мы получаем игроков в 18 лет и с ними начинаем работать. Это большая проблема. Но даже против таких соперников мы показали, что сами ничем не хуже по игре.
Этот турнир и создан для того, чтобы скауты просматривали молодёжь. Они держат на карандаше всех ребят, которые играют в юношеской лиге УЕФА. Я думаю, что несколько наших игроков обязательно им приглянулись. Например, Тимур Жамалетдинов, который стал лучшим бомбардиром этого турнира. За забитые мячи его обязательно запомнят. Просто так в таком турнире 13 голов не забивают. На таком уровне скауты плотно ведут игроков", — передаёт слова Гришина корреспондент «Чемпионата» Никита Кузин.