Агент Петреску: в «Кубани» сказали, что клуб расформируют по окончании сезона

Николай Пырнэу, агент бывшего главного тренера «Кубани» Дана Петреску, прокомментировал ситуацию в краснодарской команде, которая испытывает большие финансовые трудности.
«Пока нет новостей. Мы ждём решения палаты по разрешению споров ФИФА. С „Кубанью“ общались, но там всё по-старому. Единственная новость — при последнем контакте мне было сказано финансовым директором „Кубани“, что клуб так и не нашёл спонсора и будет расформирован по окончании сезона. Владислав Белецкий, официальное лицо клуба, сказал: „Нас никто не хочет брать на поруки, потому в конце сезона можем сняться“, — сказал Пырнэу в беседе с корреспондентом „Чемпионата“ Иваном Ковалёвым.