Бутрагеньо: Зидан включил в основу BBC, чтобы «Реал» снова победил «Наполи»

Директор мадридского «Реала» Эмилио Бутрагеньо поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов (7 марта) с «Наполи». В первой игре испанский клуб дома победил со счётом 3:1, но главный тренер мадридцев всё равно выставил на второй матч оптимальный состав.
«30 лет назад нам повезло, тогда „Реал“ прошёл „Наполи“. Надеюсь, так будет сегодня.
Бензема, Бэйл и Роналду — необыкновенные игроки. У Зидана есть много вариантов, но если он выбрал этих футболистов, то он сделал это для того, чтобы выиграть и выйти в следующий раунд», — сказал Бутрагеньо в эфире Mediaset Premium.
Уверен в победе «Реала»? Возьми Бензема в свою команду!