Экс-защитник «Уфы» и «Крыльев Советов» Верховцов подписал контракт с «Неманом»

Бывший защитник «Уфы» и «Крыльев Советов» Дмитрий Верховцов подписал контракт с «Неманом». Соглашение 30-летнего белорусского футболиста рассчитано на один год, информирует сайт клуба.
Предыдущим клубом Верховцова была польская «Корона». За свою карьеру воспитанник могилёвского футбола в Беларуси защищал цвета только одного клуба. В новополоцком «Нафтане» Дмитрий Верховцов выступал с 2004 года по 2011 год. За восемь сезонов защитник сыграл в чемпионате Беларуси 164 матча, в которых отличился 16 раз.
В минувшем сезоне чемпионата Беларуси «Неман» занял 13-е место среди 16 команд.