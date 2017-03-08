Румменигге: «Арсенал» был ближе к 2:0, чем «Бавария» к тому, чтобы сравнять счёт

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге подвёл итоги ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом». Встреча проходила в Лондоне на стадионе «Эмирейтс — Эшбертон Гроув» и завершилась со счетом 5:1 в пользу гостей.
«В Лиге чемпионов, особенно на выезде, не бывает простых матчей. „Арсенал“ в первом тайме играл хорошо. Они были ближе к 2:0, чем мы к тому, чтобы сравнять. После пенальти игра стала складываться в нашу пользу, и мы в итоге заслуженно победили», — приводит слова Румменигге официальный сайт «Баварии».