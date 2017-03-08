Рашфорд: поездка в Ростов-на-Дону – это полезный опыт для молодых игроков «МЮ»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рашфорд поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом», который состоится 9 марта в Ростове-на-Дону.
«Нет сомнений, что такие поездки отличаются от того, с чем мы сталкиваемся в Англии. Это огромный опыт. Для большинства игроков «МЮ» поездка в Ростов – это что-то новое, но это полезный опыт, особенно для молодых игроков. Везде разная атмосфера, болельщики по-разному реагируют. Удивительно видеть, как нас уважают везде, куда бы мы ни отправились. Надеюсь, мы добьёмся положительного результата и продолжим выступление в турнире», — цитирует Рашфорда пресс-служба «МЮ».
Матч «Ростов» — «Манчестер Юнайтед» начнётся в 21:00 мск.