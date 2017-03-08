Румменигге: не мечтаю о трёх титулах для «Баварии», мы ещё в четвертьфинале

Председатель правления мюнхенской «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге отметил, что не хочет говорить о шансах команды на то, чтобы выиграть в текущем сезоне чемпионат Германии, Кубок страны и Лигу чемпионов. В сезоне-2012/13 немецкому гранду удалось под руководством Юппа Хайнкеса выиграть три турнира.
«Я не мечтаю о трёх титулах для «Баварии», мы ещё в четвертьфинале Лиги чемпионов. До побед с Хайнкесом команда года четыре шаг за шагом шла к этому успеху. Мы добились этого также благодаря скромности», — приводит слова Румменигге интернет-издание Sport1.