Агент: у Зозули достаточно вариантов, пока не хочется их озвучивать

Владимир Кузьменко, агент нападающего «Бетиса» Романа Зозули, рассказал о поисках нового клуба для форварда. Ранее ФИФА разрешила форварду перейти в любой клуб из чемпионата, который начинается в 2017 году, несмотря на достижение лимита переходов. Зимой фанаты «Райо Вальекано» сорвали трансфер игрока в свой клуб, обвинив Зозулю в нацизме, и потребовали его ухода.
«Сейчас ведём переговоры с «Райо Вальекано», ждём результата по контракту. Заодно ищем четвёртый клуб для игровой практики. Есть достаточно вариантов. Но пока не хотелось бы их озвучивать», – цитирует Кузьменко Tribuna со ссылкой на телеканал «Футбол 1».