Дракслер: мне было легко адаптироваться в «ПСЖ»

Полузащитник «ПСЖ» Юлиан Дракслер рассказал, что безболезненно адаптировался к стилю игры парижской команды и комфортно ощущает себя во Франции. 23-летний немец перебрался в «ПСЖ» из «Вольфсбурга» минувшей зимой.
«ПСЖ» играет в тот футбол, который мне нравится. Я знал, что мне подойдёт стиль этой команды. Когда я перешёл сюда, то снова смог спокойно задышать после тяжелых шести месяцев в «Вольфсбурге».
Мне всегда нравилась французская культура. Я пытался учить язык ещё в «Вольфсбурге». В раздевалке я сидел между Данте и Гилавоги, и они всегда разговаривали друг с другом на французском, поэтому я старался слушать их и учиться. Мне нравится французская музыка, нравится Париж, так что было легко адаптироваться в «ПСЖ», — сказал Дракслер в интервью ESPN FC.