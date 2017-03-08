Перейра: в составе «Сельты» есть выдающиеся игроки, тренер — отличный стратег

Полузащитник «Краснодара» Маурисио Перейра поделился мнением о «Сельте», с которой российской команде предстоит сыграть в 1/8 финала Лиги Европы.
«Сельта» — хороший клуб, у них в составе есть выдающиеся игроки. Тренер – отличный стратег. «Сельта» обыграла «Шахтёр» в отличном стиле", — передаёт слова Перейры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.
Первый матч между «Сельтой» и «Краснодаром» состоится в Испании в четверг, 9 марта, начало — в 23:05 мск.
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