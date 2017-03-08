Джеко: не чувствую себя на 30, я в отличной форме, и это не случайность

Нападающий «Ромы» Эдин Джеко прокомментировал свою результативную игру в нынешнем сезоне, а также признался, что не чувствует себя на 30 лет.
«Да, мне 30, почти 31. Пожалуй, соглашусь, что это мой лучший сезон. Но я не чувствую себя на 30. Я в отличной боевой форме, и это не случайность. Я много работаю до и после тренировок», — поведал в интервью официальному сайту УЕФА Джеко, который также высказался о своём одноклубнике Франческо Тотти.
«Он буквально всё для „Ромы“. Болельщики сходят с ума, когда видят, как он разминается, готовясь выйти на замену. Атмосфера полностью преображается. Тотти — легенда „Ромы“ и Рима, но в общении с ним сразу и не скажешь, что он звезда. Тотти — потрясающий человек. Он ко всем хорошо относится. Для меня честь играть с ним», — заявил босниец.
В нынешнем сезоне Джеко забил 19 голов в итальянском чемпионате, восемь в Лиге Европы и два в Кубке Италии.