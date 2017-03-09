Мостовой: «Барселона» совершила футбольное чудо, так может только она!

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой поделился впечатлениями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «ПСЖ» (6:1). Каталонцы на последних минутах забили три гола и пробились в следующий раунд, одолев соперника с общим счётом 6:5.
«Это какое-то футбольное чудо! Так может только „Барселона“. Мог себе представить что-то подобное, но только не в матче против „ПСЖ“. После 3:1 не ожидал, что „Барса“ совершит подобное. Потрясающе», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Иваном Ковалёвым.