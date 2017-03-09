Ракитич: это «Барселона», лучшая команда мира, и мы хотим продолжения сказки

Полузащитник «Барселоны» Иван Ракитич прокомментировал победу команды над «ПСЖ» (6:1) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Сине-гранатовые обыграли парижан по сумме двух встреч со счётом 6:5.
«Я не могу в это поверить! Миссия была невыполнимой! Это какое-то сумасшествие. Спасибо команде, всем, кто окружает клуб, нашим болельщикам. Это по-настоящему особенный день, и сложно что-то добавить. Первая встреча в Париже сложилась для нас тяжело, многие похоронили нашу команду, но мы дали достойный ответ. Это история. Нам нужно было сохранять веру. 0:4 — удар, но это футбол. Мы смотрели Супербоул и видели, что в спорте возможно многое. Это сумасшедший вечер. Это «Барселона», лучшая команда мира, и мы хотим, чтобы наша сказка в Лиге чемпионов продолжалась», — цитирует Ракитича пресс-служба УЕФА.