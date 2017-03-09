Маскерано признал, что судья должен был назначить пенальти в ворота «Барселоны»

Защитник «Барселоны» Хавьер Маскерано признал, что на 85-й минуте нарушил правила в своей штрафной площадке в борьбе с полузащитником «ПСЖ» Анхелем Ди Марией. Команды встречались в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Проиграв на выезде (0:4), «Барселона» в ответной игре победила со счётом 6:1 и вышла в четвертьфинал.
«Очевидно, что я нарушил правила в борьбе с Ди Марией. Но считаю, что не это явилось основанием для нашей победы над «ПСЖ». Это один из великих вечеров, которые мне пришлось пережить в футболе», — приводит слова Маскерано Marca.