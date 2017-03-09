Семеду: «Боруссия» — великолепная команда с потрясающим нападением

Защитник «Бенфики» Нелсон Семеду прокомментировал поражение команды от дортмундской «Боруссии» (0:4) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов. Португальская команда покинула розыгрыш турнира, уступив сопернику с общим счётом 1:4.
«У нас были шансы, но мы ими не воспользовались. Сложно менять ход противостояния, когда оказываешься догоняющим. Мы играли против великолепной команды с потрясающим нападением. Пришло время сосредоточиться на национальном чемпионате», — приводит слова Семеду официальный сайт УЕФА.