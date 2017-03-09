Петраков: кажется, сейчас самый критичный период в истории томского футбола

«Томь» в год 60-летия переживает самый сложный период в своей истории. Такое мнение высказал главный тренер клуба Валерий Петраков. Томская команда была основана 9 марта 1957 года.
Ранее из-за серьёзных финансовых проблем «Томь» покинуло большое количество ведущих футболистов. После 18 туров команда занимает последнее место в таблице РФПЛ.
«Хорошая дата, мы с клубом почти ровесники. Я рад, что такая дата, но, к сожалению, не всё так просто, достаточно тяжёлый период в истории томского футбола. Но я рад, что болельщики с нами. Мне кажется, это самый критичный период в истории томского футбола.
Команда от болельщиков не должна отходить… Я думаю, надо верить в команду. Об этом рано ещё говорить, но ребята на стадионе молодые, неопытные, их надо поддержать… Они будут быстро набираться опыта, быстро взрослеть, быстро приносить пользу клубу», — цитирует Петракова «РИА Томск».