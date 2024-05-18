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Гафин сообщил, что игроки «Динамо» не будут смотреть матч «Зенита» вместе

Гафин сообщил, что игроки «Динамо» не будут смотреть матч «Зенита» вместе
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, будет ли команда проводить совместный просмотр матча 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит», который состоится завтра, 19 мая.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
19 мая 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Ахмат
Грозный
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

— Будет ли команда вместе смотреть матч «Зенита» с «Ахматом»?
— Это дело индивидуальное, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и располагается на 10-й строчке.

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