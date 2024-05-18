Гафин сообщил, что игроки «Динамо» не будут смотреть матч «Зенита» вместе

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос, будет ли команда проводить совместный просмотр матча 29-го тура РПЛ «Ахмат» — «Зенит», который состоится завтра, 19 мая.

— Будет ли команда вместе смотреть матч «Зенита» с «Ахматом»?

— Это дело индивидуальное, — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 28 туров чемпионата России «Зенит» набрал 51 очко и занимает второе место. «Ахмат» после аналогичного количества матчей РПЛ заработал 35 очков и располагается на 10-й строчке.

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