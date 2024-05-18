Кирьяков: в игре с «Крыльями» у «Динамо» был коллектив, который хочет стать чемпионом

Российский тренер Сергей Кирьяков высказался о качестве игры московского «Динамо» в матче с «Крыльями Советов» в 29-м туре Российской Премьер-Лиги (4:1).

«Видно, что у ребят горят глаза и они хотят стать чемпионами. Были мотивация и настрой. Плюсом «Динамо» по-спортивному фартит — в игре с «Крыльями» в меньшей степени, больше говорю о предыдущих матчах. В игре с «Крыльями» было видно с первых минут, что у команды есть заряженность на результат и понимание того, что хотят попасть в историю.

Меня приятно удивляет сегодняшнее «Динамо». Они бегут, не проигрывают единоборства. Личка начал делать замены только в конце матча, потому что его всё устраивало в игре команды. Это дорогого стоит. Также отмечу соперника — «Крылья» не отсиживались в обороне, а бежали вперёд и пытались создавать моменты. Да, им чуть не повезло. Но в футболе побеждает тот, кому больше нужно.

Сегодня «Динамо» проявило всё — мотивацию, силу воли и забили хорошие голы. У «Динамо» был на поле коллектив, который хочет стать чемпионом», — сказал Кирьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.