Форвард «Динамо» Тюкавин покинул стадион после матча с «Крыльями» с ортезом на ноге

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин покинул домашний стадион после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» с ортезом на ноге.

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.