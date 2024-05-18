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Форвард «Динамо» Тюкавин покинул стадион после матча с «Крыльями» с ортезом на ноге

Форвард «Динамо» Тюкавин покинул стадион после матча с «Крыльями» с ортезом на ноге
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Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин покинул домашний стадион после матча 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» с ортезом на ноге.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

Игра прошла на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступил Павел Кукуян. Матч завершился победой хозяев со счётом 4:1.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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