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В «Динамо» сообщили, что продлят контракт с Марцелом Личкой

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин сообщил, что бело-голубые пролонгируют трудовое соглашение с главным тренером команды Марцелом Личкой, заканчивающееся грядущим летом.

«Мы говорили, что наша задача, как и Марцела — попасть в тройку. Математически мы попали в тройку, поэтому ответ утвердительный», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, чешский специалист занял должность главного тренера «Динамо» минувшим летом.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.

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