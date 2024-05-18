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Галлахер может перейти в «Астон Виллу» летом — источник

Галлахер может перейти в «Астон Виллу» летом — источник
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24-летний полузащитник «Челси» Конор Галлахер может перейти в «Астон Виллу» этим летом, сообщает журналист Мэтт Лоу в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, «Астон Вилла» крайне заинтересована в приобретении капитана «синих». У игрока остался всего год по контракту с «Челси», поэтому бирмингемцы надеются получить скидку на игрока.

Ранее стало известно, что «Астон Вилла» в этом сезоне обеспечила себе выход в Лигу чемпионов впервые за 41 год.

В нынешнем сезоне Галлахер принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился семью голами и девятью результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 48 млн.

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