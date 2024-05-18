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Агент Помазуна: Илья не переживает по поводу невызова в сборную России

Агент Помазуна: Илья не переживает по поводу невызова в сборную России
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Агент Алексей Сафонов, представляющий интересы вратаря «Урала» Ильи Помазуна, отреагировал на невызов своего клиента в сборную России на товарищеский матч со сборной Беларуси, который состоится 7 июня.

«Как он переживает? Никак. Илья взрослый парень и всё прекрасно понимает. Некоторые моменты с улыбкой воспринимает. Есть тренер вратарей Кафанов, он решает, кто сейчас лучше, кто хуже. Агенту некорректно говорить, что мой вратарь лучше, надо соблюдать этику. Главный тренер понимает, что лучше сейчас Илью не дёргать», – приводит слова Сафонова Metaratings.

Напомним, Помазун принадлежит ЦСКА и выступает за «Урал» на правах аренды. В нынешнем сезоне вратарь принял участие в 32 матчах во всех турнирах, восемь из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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