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В «Динамо» заявили, что не готовы продавать Тюкавина дешевле суммы отступных

В «Динамо» заявили, что не готовы продавать Тюкавина дешевле суммы отступных
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Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин ответил на вопрос о возможной продаже нападающего бело-голубых Константина Тюкавина.

— Вы готовы рассматривать продажу Тюкавина летом? В его контракте есть сумма отступных.
— Если посмотреть на ваш вопрос, то мне даже не надо отвечать на него. Есть сумма отступных.

— Дешевле отпускать не готовы?
— Нет, — сказал Гафин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

По информации «Чемпионата», сумма отступных за Тюкавина составляет около € 20 млн.

Напомним, в нынешнем сезоне Тюкавин принял участие в 37 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 17 голами и 10 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.

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