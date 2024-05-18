В «Динамо» объяснили, как удалось собрать аншлаг на матч с «Крыльями» в условиях Fan ID

Глава совета директоров московского «Динамо» Дмитрий Гафин высказался об аншлаге на матче 29-го тура РПЛ, в котором бело-голубые разгромили «Крылья Советов» со счётом 4:1.

«Нужно делать то же самое, что и в текущем сезоне — ярко играть, показывать результат и находиться на лидирующих позициях. С точки зрения работы клуба здесь тоже нужно делать то, что мы делаем сейчас. Сегодня был наш болельщик, Влад Бумага, на которого приходят наши юные и новые поклонники. Была автограф-сессия наших ветеранов: Лосева, Бородюка и Колыванова. Помимо этого, у нас масса маркетинговых усилий, поэтому работаем», — передаёт слова Гафина корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработали 40 очков и располагаются на восьмой строчке.

В следующем туре бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Эта встреча состоится 25 мая. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 16:30 мск.