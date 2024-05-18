«Локомотив» — «Факел»: Сулейманов открыл счет в матче

В эти минуты идет матч 29-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2023/2024, в котором встречаются московский «Локомотив» и воронежский «Факел». Игра проходит на стадионе «РЖД Арена» в Москве. В качестве главного арбитра встречи выступает Виталий Мешков. На момент выхода новости счет 1:0 в пользу хозяев.

На 10-й минуте счет открыл нападающий хозяев Тимур Сулейманов.

После 28 туров чемпионата России «Локомотив» набрал 47 очка и занимает четвертое место. «Факел» после аналогичного количества матчей в РПЛ заработал 29 очков и располагается на 14-й строчке.

В нынешнем сезоне команды встречались в матче 2-го тура Российской Премьер-Лиги. В том противостоянии «Факел» и «Локомотив» сыграли со счётом 1:4.