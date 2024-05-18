«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера команды

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера «Брайтона». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Завтра, 19 мая, Де Дзерби проведёт свой последний матч во главе «Брайтона», которому в 38-м туре АПЛ предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роберто Де Дзерби интересен ряду европейских клубов, в числе которых «Бавария» и «Барселона».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. После 37 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».