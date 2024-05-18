Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера команды

«Брайтон» объявил об уходе Де Дзерби с поста главного тренера команды
Комментарии

Итальянский специалист Роберто Де Дзерби покинул пост главного тренера «Брайтона». Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Отмечается, что стороны разорвали контракт по обоюдному согласию. Завтра, 19 мая, Де Дзерби проведёт свой последний матч во главе «Брайтона», которому в 38-м туре АПЛ предстоит сыграть с «Манчестер Юнайтед».

Ранее в СМИ появлялась информация о том, что Роберто Де Дзерби интересен ряду европейских клубов, в числе которых «Бавария» и «Барселона».

Де Дзерби возглавил «Брайтон» в сентябре 2022 года. После 37 матчей нынешнего сезона чемпионата Англии подопечные итальянского специалиста набрали 48 очков и занимают 10-е место. Также «Брайтон» дошёл до стадии 1/4 финала Лиги Европы, где уступил «Роме».

Материалы по теме
Де Дзерби — единственный кандидат «Баварии» на должность главного тренера
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android