Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Депортиво Алавес — Хетафе. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
22:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бителло: все будут смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» просто у себя дома

Бителло: все будут смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» просто у себя дома
Аудио-версия:
Комментарии

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло после победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) рассказал, где игроки бело-голубых планируют смотреть матчи конкурентов за чемпионство в нынешнем сезоне.

МИР Российская Премьер-лига . 29-й тур
18 мая 2024, суббота. 14:00 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
4 : 1
Крылья Советов
Самара
1:0 Бальбуэна – 29'     1:1 Горшков – 40'     2:1 Бальбуэна – 58'     3:1 Бителло – 76'     4:1 Нгамалё – 90+3'    

«Думаю, все будут смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара». Просто у себя дома», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Краснодар» сегодня, 18 мая, сыграет выездной матч с «Сочи». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит», идущий вторым, набрал 51 очко в 28 играх. «Краснодар» с 50 очками находится на третьем месте.

Материалы по теме
Бителло: у «Динамо» осталась одна игра, нельзя расслабляться
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android