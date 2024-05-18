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Бителло: все будут смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара» просто у себя дома

Бразильский полузащитник московского «Динамо» Бителло после победы в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов» (4:1) рассказал, где игроки бело-голубых планируют смотреть матчи конкурентов за чемпионство в нынешнем сезоне.

«Думаю, все будут смотреть матчи «Зенита» и «Краснодара». Просто у себя дома», — передаёт слова Бителло корреспондент «Чемпионата» Владислав Круглов.

Напомним, «Краснодар» сегодня, 18 мая, сыграет выездной матч с «Сочи». Начало игры запланировано на 19:00 мск. Матч «Ахмат» — «Зенит» пройдёт на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 мск.

После 29 туров чемпионата России «Динамо» набрало 56 очков и занимает первое место. «Зенит», идущий вторым, набрал 51 очко в 28 играх. «Краснодар» с 50 очками находится на третьем месте.