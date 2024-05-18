Марцел Личка прокомментировал разгромную победу над «Крыльями Советов»

Главный тренер московского «Динамо» Марцел Личка высказался о победе в матче 29-го тура Российской Премьер-Лиги с самарскими «Крыльями Советов». Игра прошла 18 мая в Москве. Бело-голубые одержали победу со счётом 4:1.

«До 80‑й минуты игра была равной. Матч получился тяжёлым, не было свободы. Мы в таком моменте, когда важен результат, а не красивая игра. Вы всё видели сами, матч прошёл очень тяжело», – сказал Личка в эфире «Матч ТВ».

Напомним, после 29 туров чемпионата России по футболу московское «Динамо» набрало 56 очков. Команда Марцела Лички занимает первое место. Самарские «Крылья Советов» после аналогичного количества матчей в Российской Премьер-Лиге заработали 40 очков. Команда Игоря Осинькина располагается на восьмой строчке.

Ранее главный тренер самарского клуба Игорь Осинькин прокомментировал поражение от динамовцев.