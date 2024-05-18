Патрис Эвра рассказал, кого считает самым стабильным игроком «МЮ» в этом сезоне

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Патрис Эвра считает игрока обороны манкунианцев Диогу Дало самым стабильным игроком «Манчестер Юнайтед» в нынешнем сезоне английской Премьер-лиги.

«Больше всех постоянства было у Диогу Дало. Что мне больше всего в нём нравится, так это его энергия, желание постоянно проявлять себя, и ещё он никогда не сдается. Для меня он был самым стабильным игроком «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне. К тому же он хороший и скромный парень», — приводит слова Эвра O Jogo.

25-летний Диогу Дало выступает за «Манчестер Юнайтед» с 2018 года. В текущем сезоне защитник провёл 48 матчей за «красных дьяволов», в которых отметился двумя голами и пятью результативными передачами.

После 37 туров «Манчестер Юнайтед» занимает восьмое место в АПЛ с 57 очками. Лидирует в чемпионате «Манчестер Сити» (88 очков).