Яновский: игроки «ПСЖ» вышли на поле с дрожащими коленками

Бывший полузащитник «ПСЖ» Игорь Яновский прокомментировал поражение французского клуба в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселоне» (1:6) и вылет парижан из турнира.
«Был на стадионе, спасибо «ПСЖ» за то, что помогли с билетом. Смотрел матч вместе бывшим одноклубником по «ПСЖ» Джимми Альджерино, болели, разумеется, за французов. Поражение восприняли спокойно, после игры поужинали и обсудили матч. Пришли к выводу, что на «Камп Ноу» «ПСЖ» оказался просто не готов к давлению, футболисты вышли на поле с дрожащими коленками.
После матча в городе не было каких-то масштабных празднований. Жители часик порадовались и разошлись по домам – завтра рабочий день, и это не финал. Что касается арбитра, то не сказал бы, что он судил предвзято. Судья мог несколько раз Вератти удалить. С трибуны не создавалось впечатления, что Айтекин судил предвзято. Все каталонцы наоборот были недовольны судейством и бурно реагировали на каждый спорный момент», — сказал Яновский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Джапаридзе.