Сёмин: сказал Миранчуку: отбрось всё, что не связано с футболом

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин, комментируя ситуацию с полузащитником Алексеем Миранчуком, рассказал, что общался с игроком, попросив того сконцентрироваться на футболе.
20 февраля президент «Локомотива» Илья Геркус заявил, что переход Миранчука в другой клуб в зимнее трансферное окно весьма вероятен и процесс близок к завершению. Основным претендентом на игрока назывался «Рубин», но трансфер не состоялся и игрок останется в «Локомотива» как минимум до лета.
«Я сказал Лёше: отбрось всё, что не связано с футболом. Просто тренируйся, а потом играй официальный матч. И Миранчук — молодец. Он всё правильно понял, отбросил ненужные мысли. Надеюсь, продолжит в том же духе», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.