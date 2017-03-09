Сёмин выразил надежду, что Ари сможет сыграть с «Краснодаром»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин выразил надежду, что нападающий Ари, который арендован у «Краснодара», сможет сыграть против «быков» в предстоящем матче 19-го ура РФПЛ.
«Очень надеюсь, что Ари сможет сыграть с „Краснодаром“. Фарфан нам точно не поможет в ближайшей игре. Пока он не тренируется в общей группе. Как и Антон Миранчук», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Антон Матвеев.
Согласно действующему контракту, Ари не может играть в матче против «Краснодара». Тем не менее «железнодорожники» могут исключить данную опцию, заплатив бывшему клубу бразильца существенную сумму. По информации СМИ, эта сумма составляет € 500 тыс.