Вратарь «Барселоны» тер Штеген отдал больше точных пасов, чем любой игрок «ПСЖ»

Marca опубликовала любопытную статистику по итогам ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ», завершившегося победой сине-гранатовых со счётом 6:1. Испанское издание отмечает, что вратарь сине-гранатовых Марк-Андре тер Штеген отдал больше точных пасов (28), чем любой из игроков «ПСЖ».
Больше всего точных пасов в составе парижан сделали Марко Верратти и Маркиньос — по 26. В общей сложности игроки «ПСЖ» за матч сделали 183 точных паса, игроки «Барселоны» — 514. Больше всего точных пасов в составе каталонской команды сделали Херард Пике и Хавьер Маскерано — по 72.