Источник: в УЕФА недовольны работой арбитра Айтекина в матче «Барселона» — «ПСЖ»

В УЕФА остались недовольны работой главного арбитра Дениза Айтекина в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Барселона» — «ПСЖ» (6:1), сообщает Marca.
По информации издания, глава судейского корпуса УЕФА Пьерлуиджи Коллина, который вместе со своим штатом определяет назначение арбитров на матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы, уже получил доклад о работе немецкого судьи. В ближайшее время работе Айтекина дадут оценку. Судья уже вряд ли будет допущен к обслуживанию встреч в текущем сезоне, а также ему грозит отстранение от работы на некоторое время.
После встречи «Барселона» — «ПСЖ» футбольная общественность и многие специалисты выразили недовольство решениями арбитра в некоторых игровых эпизодах. В частности, одним из самых обсуждаемых является решение Айтекина назначить пенальти за фол в штрафной против Луиса Суареса, реализовав который «Барселона» на 91-й минуте забила пятый мяч.