Балахнин: «Ростов» и «МЮ» сыграли наравне, но качество футбола не понравилось

Бывший главный тренер «Ростова» Сергей Балахнин прокомментировал результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы «Ростов» — «Манчестер Юнайтед». Встреча в Ростове-на-Дону завершилась вничью — 1:1. На 35-й минуте Генрих Мхитарян вывел английскую команду вперёд, а на 53-й Александр Бухаров сравнял счёт.
«Игра сегодня была абсолютно равная, но качество футбола не понравилось. Видимо, плохое поле помешало командам показать красивый футбол. Не беру в расчёт накал страстей, трибуны и борьбу, которой было в достатке. Не было быстрых атак, обводок, красивых передач и комбинаций. Этого не хватало. Но есть и положительные моменты. У «Ростова» были хорошие моменты, понравилось, как действовал Нобоа. Шикарную передачу отдал Тимофей Калачёв и здорово сыграл Александр Бухаров, когда её принял и забил.
За игру «Ростова» есть чувство гордости. Команда играла на равных с «Манчестер Юнайтед». Не надо быть знатоком футбола, чтобы увидеть, что ростовчане ни в чём не уступали англичанам. «Ростов» доказал, что на равных можно играть с любой командой, это самое главное.
На мой взгляд, шансов на победу в ответном матче больше у «Манчестер Юнайтед». Но, учитывая непростой график англичан, наверное, игра будет равная. Надо понимать, что на «Олд Траффорд» и поле другое, а значит, совсем другой футбол. Болельщики погонят команду Жозе Моуринью вперёд, что будет на руку нашим футболистам», — сказал Балахнин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.