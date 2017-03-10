«Бешикташ» и «Олимпиакос» сыграли вничью, «Генк» разгромил «Гент»

В первом матче 1/8 финала Лиги Европы в Греции местный «Олимпиакос» и турецкий «Бешикташ» сыграли вничью со счётом 1:1. На 36-й минуте Эстебан Камбьяссо вывел хозяев поля вперёд, а на 53-й Венсан Абубакар сравнял счёт. Ответная игра пройдёт в Турции 16 марта.
В другом матче встречались две бельгийские команды — «Гент» и «Генк». Игра получилась богатой на события — незабитый пенальти и удаление в составе «Гента». Встреча завершилась победой «Генка» со счётом 5:2. Ответная игра состоится 16 марта на поле «Генка».