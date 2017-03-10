Хеккинг: шансы «Боруссии» М на выход в 1/8 финала ЛЕ — 51 на 49

Наставник «Боруссии» (Мёнхенгладбах) Дитер Хёккинг прокомментировал выездную ничью с «Шальке-04» (1:1) в матче 1/8 финала Лиги Европы.
«Я очень доволен результатом. В заключительные 20 минут мы сели в глубокую оборону и Ян Зоммер сделал несколько хороших сейвов, но было бы ошибкой считать, что мы легко добьёмся победы.
Хорошую игру показал Тимоте Колодзейчак. Думаю, что команда провела хороший матч. Если бы ответная игра проходила на нейтральном поле, то шансы были бы 50 на 50. Но мы играем дома, поэтому расклад — 51 на 49 в нашу пользу», — цитирует Хёккинга FourFourTwo.