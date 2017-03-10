Лебедев: ФИФА два года не мешало, что Мутко занимает государственную должность

Член исполкома РФС и вице-спикер Госдумы РФ Игорь Лебедев прокомментировал решение ФИФА не допустить президента РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА.
«Представительство в ФИФА мы всё равно не потеряем. Понятно, что Виталия Мутко не будет в совете ФИФА, это огорчает. Сроки прошли, и представить другого кандидата от России мы просто не сможем. Основной причиной стало то, что Мутко занимает государственную должность. ФИФА считает, что государство не должно вмешиваться в футбольные дела. Правда, два года это им не мешало.
Так и с допингом – 10 лет никому не мешало, что все спортсмены его употребляют, а в последние два года вдруг вспомнили. Мы прекрасно понимаем, что никакой прямой связи не существует, но в подсознании держим, что это всё звенья одной цепи. Главное, чтобы мы могли сохранить представительство в ФИФА. С удовольствием предложил бы свою кандидатуру, но мне кажется, что начнут возникать проблемы из-за того, что я занимаю государственную должность», — сказал Лебедев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Никитой Кузиным.