Мхитарян попал в команду недели Лиги Европы

Пресс-служба УЕФА обнародовала команду недели Лиги Европы. В числе лучших оказался полузащитник «Манчестер Юнайтед» Генрих Мхитарян, отметившийся голом в гостевом матче с «Ростовом» (1:1). Игроки «Ростова» и «Краснодара» в команду недели не попали.
Вратарь: Ян Зоммер («Боруссия» Мёнхенгладбах).
Защитники: Уго Мальо («Сельта»), Урош Спаич («Андерлехт»), Людвиг Аугустинсон («Копенгаген»).
Полузащитники: Алехандро Посуэло («Генк»), Генрих Мхитарян («Манчестер Юнайтед»), Корентин Толиссо («Лион»), Руслан Малиновский («Генк»).
Нападающие: Венсан Абубакар («Бешикташ»), Мбвана Саматта («Генк»), Александр Ляказетт («Лион»).