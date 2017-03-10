Анчелотти: постараемся для Алонсо и Лама выиграть как можно больше титулов

Главный тренер «Баварии» Карло Анчелотти прокомментировал решение 35-летнего полузащитника мюнхенской команды Хаби Алонсо завершить карьеру по окончании сезона.
«Я должен уважать его решение. Мы потеряем фантастического полузащитника. Я счастлив тренировать его. Это великолепный игрок и замечательный человек. Но у нас впереди ещё три месяца. Мы постараемся для него, для Филиппа (Лама. — Прим. „Чемпионата“) и для всего клуба выиграть как можно больше титулов», — цитирует Анчелотти официальный сайт «Баварии».
До «Баварии» Анчелотти работал с Алонсо в мадридском «Реале», где они вместе выиграли Лигу чемпионов.