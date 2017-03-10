Конте: Моуринью? Игры разума не приносят побед

Главный тренер «Челси» Антонио Конте сообщил, что не намерен вести себя спокойнее во время матча, несмотря на критику наставника «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо после встречи команд в первом круге.
В октябре «Челси» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счётом 4:0, а после игры Моуриньо сказал, что Конте не следовало так рьяно праздновать голы, поскольку это является неуважением к сопернику.
«Разговаривал ли я с тех пор с Моуринью? Нет, но я не думаю, что это важно. Нам с Жозе нечего выяснять. Думаю, за время своей работы в «Челси» я показал, что отношусь к матчам с огромной страстью. Мои футболисты сконцентрированы на игре, на поле, на работе перед каждым матчем. Игры разума не приносят побед.
Перед матчем в октябре знал, что нам предстоит играть с великой командой. То же самое и сейчас. Тогда мы не знали о своём будущем, а сейчас, в марте, лидируем в турнирной таблице», — цитирует Конте Goal.
«Челси» примет «Манчестер Юнайтед» в матче 1/4 финала Кубка Англии в понедельник, 13 марта.