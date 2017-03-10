Болельщики «Барселоны» признали в жесте Неймара издёвку над Ди Марией

Неймар показал жест, символизирующий призыв к молчанию, и написал: «Тсс». Тот же жест демонстрировал Анхель Ди Мария по ходу ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов, когда парижане усилиями Эдинсона Кавани сделали счёт 1:3, практически не оставив каталонцам шансов пройти в следующий раунд. На последних минутах той встречи бразильский форвард сине-гранатовых оформил дубль и снабдил Серхи Роберто результативной передачей, повергнув в шок соперников. В итоге «Барса» прошла «ПСЖ», выиграв противостояние с общим счётом 6:5.
Неймар: тсс
Фото: instagram.com/neymarjr
«Получи, Ди Мария!», «Кто теперь должен молчать, Анхель?», «Ха, кое-кому преподали урок» — тысячи подобных сообщений появились под постом Неймара.
Фото жеста Ди Марии можно посмотреть в «Твиттере».