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175 лет назад 2016
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Кака считает, что Неймару пошла бы на пользу смена имени

10 марта 2017, пятница. 22:24. Футбол
Полузащитник «Орландо Сити» Рикарду Кака в шутку предположил, что нападающий «Барселоны» Неймар имел бы больше шансов дорасти до статуса лучшего футболиста мира, если бы его имя начиналось с буквы «Р», как у прославленных бразильцев Роналдо, Ривалдо, Ромарио и Роналдиньо.

«Если посмотреть на нынешние достижения Неймара в „Барселоне“, можно утверждать, что он вполне может дорасти до лучшего игрока мира. Но я думаю, что у него было бы больше шансов, если бы он сменил имя на Реймар», — приводит слова Кака As со ссылкой на Record TV.
Источник: AS Сообщить об ошибке
Теги
Орландо Сити ФК Барселона Кака Неймар
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