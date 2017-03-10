Кака считает, что Неймару пошла бы на пользу смена имени

Полузащитник «Орландо Сити» Рикарду Кака в шутку предположил, что нападающий «Барселоны» Неймар имел бы больше шансов дорасти до статуса лучшего футболиста мира, если бы его имя начиналось с буквы «Р», как у прославленных бразильцев Роналдо, Ривалдо, Ромарио и Роналдиньо.
«Если посмотреть на нынешние достижения Неймара в „Барселоне“, можно утверждать, что он вполне может дорасти до лучшего игрока мира. Но я думаю, что у него было бы больше шансов, если бы он сменил имя на Реймар», — приводит слова Кака As со ссылкой на Record TV.