Фанат «ПСЖ» убил друга, насмехавшегося над ним из-за поражения от «Барселоны»

В Габоне болельщик «ПСЖ» убил друга, который насмехался над ним после поражения французской команды от «Барселоны» (1:6) в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Как пишет Yahoo! Sports со ссылкой на AFP, 18-летний мужчина ударил своего приятеля в шею, устав от его шуток по поводу фиаско «ПСЖ». Пострадавший умер до приезда скорой помощи. Фанат парижской команды был арестован и заявил, что совершил непреднамеренное убийство в состоянии алкогольного опьянения.
В первой игре на своём поле «ПСЖ» одержал победу над «Барселоной» со счётом 4:0, однако после поражения со счётом 1:6 в ответной встрече французам пришлось распрощаться с Лигой чемпионов.