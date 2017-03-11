Фанат «МЮ»: в Ростове ожидали враждебности, но это был приятнейший выезд

Болельщики «Манчестер Юнайтед» были тронуты вниманием, которое им оказали в Ростове-на-Дону, где манкунианцы накануне провели первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Ростовом» (1:1), сообщил поклонник «красных дьяволов» Мэтт Патлэнд.
«Новость о том, что „Манчестер Юнайтед“ предстоит играть с „Ростовом“, вызвала смешанные чувства. После всех этих сообщений в прессе мы всерьёз беспокоились за нашу безопасность. Пришлось довольно долго добираться, но сразу после того, как поезд прибыл в город, мы ощутили тот восторг, с которым местные жители встречают приезд знаменитого клуба. Всё время слышали слово „Манчестер“ — может быть, это потому, что они знают только один клуб из нашего города. Куда бы мы ни пошли — от бара до ресторана, — нас обязательно ждало тёплое „велком“.
Перед началом матча дружелюбная группа болельщиков подарила нам пледы. Они сказали, что очень рады приветствовать нас в Ростове-на-Дону. В перерыве фанаты „Ростова“ подошли к ограждениям, которые нас разделяли. Однако, вопреки ожиданиям, не было никакой враждебности — с нами обращались так, будто мы рок-звёзды: нам жали руки, просили сфотографироваться. Ничего подобного нигде и никогда не видел! В целом это был один из самых приятных европейских выездов на моей памяти», — приводит слова Патлэнда пресс-служба «Манчестер Юнайтед».