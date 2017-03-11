«ПСЖ» рассматривает кандидатуру Аллегри на пост главного тренера

Руководство «ПСЖ» изучает кандидатуру главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри на пост главного тренера. Как сообщает L'Equipe, французский клуб готов пригласить специалиста на смену Унаи Эмери, с которым руководство «ПСЖ» готово расстаться из-за вылета в Лиге чемпионов.
Ранее французы уступили дорогу «Барселоне» в четвертьфинал турнира, проиграв по сумме двух встреч со счётом 5:6. Кроме того, как отмечает издание, «ПСЖ» может провести переговоры с наставником «Атлетико» Диего Симеоне.
После 28 туров «ПСЖ» занимает в чемпионате Франции третье место, отставая от лидирующего «Монако» на три очка.