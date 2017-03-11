Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев побил рекорд легендарного вратаря сборной СССР Льва Яшина по количеству матчей без пропущенных голов в чемпионатах страны.
Сегодня в домашнем матче 19-го тура РФПЛ с «Томью» (4:0) 30-летний вратарь «армейского» клуба не пропустил и таким образом в 161-й раз оставил свои ворота в неприкосновенности во встречах российского первенства.
Кроме того, Акинфеев в настоящее время является обладателем рекордной серии сезона РФПЛ количеству минут без пропущенных голов — 603 минуты.