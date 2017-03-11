Генеральный директор ЦСКА: настоящего Витиньо мы ещё увидим

«Он сегодня неплохо сыграл, причём не только потому, что забил гол. Думаю, он набирает и идёт по нарастающей, поэтому настоящего Витиньо мы ещё увидим. Он себя чувствует очень хорошо. Самое главное, у него есть большое желание. Это немаловажный фактор, который нас беспокоил с точки зрения менталитета и его эмоционального состояния. В футбол он играть умеет, так что всё нормально.
Акинфеев побил рекорд Яшина по количеству сухих матчей в чемпионатах страны? Это, конечно, уникальное достижение. Обойти Льва Яшина дорогого стоит. Уверен, этот рекорд будет долго держаться. Мы очень рады за нашего лидера и капитана. Уверен, что это не последнее его достижение. По вратарским меркам он молодой футболист, самое главное — это здоровье», — передаёт слова Бабаева корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.
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