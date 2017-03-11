Тренер «молодёжки» «Спартака»: несмотря на 9:1, матч с «Анжи» получился сложным

Главный тренер молодёжной команды «Спартака» Алексей Лунин подвел итоги встречи молодёжного первенства России с «Анжи» (9:1).
«После ничьей в Краснодаре мы очень хотели победить и серьёзно готовились к этому матчу. Посмотрели несколько игр махачкалинцев, разобрали их тактику. В частности, как они выходят из обороны. Исходя из этого и построили свою игру. «Анжи» — наш сосед по турнирной таблице. И на самом деле встреча получилась довольно сложной. Особенно первая половина. То, что мы в итоге забили девять мячей, ни о чём не говорит.
Да, в атаке сегодня многое получалось. Но нам будет необходимо внести коррективы в оборонительные действия перед следующим матчем, в котором нашим соперником будет «Локомотив». Будем двигаться дальше и готовиться к встрече с «Локомотивом» на хорошем эмоциональном фоне», — цитирует Лунина сайт «Спартака».